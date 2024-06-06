Окупанти завдали авіаудару по Селидовому на Донеччині, поранені шестеро людей

У середу ввечері російські окупанти завдали авіаудару по м. Селидове Донецької області, внаслідок ворожої атаки поранені шестеро осіб, пошкоджені 13 багатоповерхових будинків, повідомляє міська військова адміністрація.

"05.06.2024 приблизно о 22:10 російські війська обстріляли двома авіабомбами УМПБ Д-30СН м. Селидове. Внаслідок обстрілу поранені шестеро цивільних осіб. Їм надано першу медичну допомогу та доставлено до лікарні. Пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків та легкові автомобілі", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.