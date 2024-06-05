На Дніпропетровщині через ворожі обстріли постраждали двоє людей - голова ОВА

У середу окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області, унаслідок цього поранення дістали двоє чоловіків, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"За день агресор тричі обстріляв Нікопольщину з артилерії і 10 разів поцілив дронами-камікадзе. Від ударів здригалися сам Нікополь, Мирівська та Покровська громади. Поранені двоє чоловіків – 24 і 48 років. Вони лікуватимуться вдома", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Унаслідок обстрілів також пошкоджені п'ятиповерховий будинок, понад 15 приватних будинків, 4 господарські будівлі, навантажувач, автобус, кілька авто, адмінбудівля, бібліотека, 2 магазини, їдальня, релігійна установа, 4 споруди, теплиця, гаражі, газопровід, лінії електропередач.

Окрім цього, загорілися два легкових авто, рятувальники загасили пожежу.