Події

19:03 05.06.2024

На Дніпропетровщині через ворожі обстріли постраждали двоє людей - голова ОВА

1 хв читати
На Дніпропетровщині через ворожі обстріли постраждали двоє людей - голова ОВА

У середу окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області, унаслідок цього поранення дістали двоє чоловіків, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"За день агресор тричі обстріляв Нікопольщину з артилерії і 10 разів поцілив дронами-камікадзе. Від ударів здригалися сам Нікополь, Мирівська та Покровська громади. Поранені двоє чоловіків – 24 і 48 років. Вони лікуватимуться вдома", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Унаслідок обстрілів також пошкоджені п'ятиповерховий будинок, понад 15 приватних будинків, 4 господарські будівлі, навантажувач, автобус, кілька авто, адмінбудівля, бібліотека, 2 магазини, їдальня, релігійна установа, 4 споруди, теплиця, гаражі, газопровід, лінії електропередач.

Окрім цього, загорілися два легкових авто, рятувальники загасили пожежу.

Теги: #дніпропетровська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:13 05.06.2024
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів за добу постраждали три людини

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів за добу постраждали три людини

23:09 04.06.2024
Окупанти ввечері обстріляли Херсон, унаслідок влучень у важкому стані госпіталізовано чоловіка

Окупанти ввечері обстріляли Херсон, унаслідок влучень у важкому стані госпіталізовано чоловіка

21:10 04.06.2024
Окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині, поранено мирного жителя - обладміністрація

Окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині, поранено мирного жителя - обладміністрація

20:41 04.06.2024
Окупанти обстріляли Хотінську громаду Сумського району, поранено двох жителів, зруйновано два будинки

Окупанти обстріляли Хотінську громаду Сумського району, поранено двох жителів, зруйновано два будинки

20:24 04.06.2024
Унаслідок ворожих обстрілів Вовчанської громади поранено 2 мирних жителів - прокуратура

Унаслідок ворожих обстрілів Вовчанської громади поранено 2 мирних жителів - прокуратура

19:02 04.06.2024
У Нікопольському районі внаслідок обстрілів пошкоджено агрофірму та два інфраструктурні об'єкти - Дніпропетровська ОВА

У Нікопольському районі внаслідок обстрілів пошкоджено агрофірму та два інфраструктурні об'єкти - Дніпропетровська ОВА

17:19 04.06.2024
Російські війська обстрілюють прибережні райони Херсона - Мрочко

Російські війська обстрілюють прибережні райони Херсона - Мрочко

15:38 04.06.2024
Унаслідок ракетного удару по Криворізькому району постраждав чоловік - голова ОВА

Унаслідок ракетного удару по Криворізькому району постраждав чоловік - голова ОВА

15:20 04.06.2024
У Дніпропетровській області збито ворожий БпЛА - голова ОВА

У Дніпропетровській області збито ворожий БпЛА - голова ОВА

19:12 03.06.2024
Унаслідок обстрілів на Дніпропетровщині пошкоджений інфраструктурний об'єкт

Унаслідок обстрілів на Дніпропетровщині пошкоджений інфраструктурний об'єкт

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із Сунаком підготовку до Саміту миру та продовження оборонної співпраці

Зеленський прибув до Катару, на порядку денному - питання повернення викрадених РФ українських дітей та двостороння співпраця

Допризовникам і призовникам за кордоном буде надано відтермінування щодо взяття на облік до повернення в Україну або до кінця воєнного стану

Байден найближчими днями двічі зустрінеться з Зеленським

Захисту та відновленню енергетики має бути приділена тотальна увага всіх відповідальних посадовців

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із Сунаком підготовку до Саміту миру та продовження оборонної співпраці

Фінляндія допомагає Україні модернізувати метеорологічну службу

Заступниця міністра оборони: Ми впроваджуємо комплексний підхід для захисту прав військовослужбовців, будуть і виїзні перевірки, і налагоджений механізм реагування на скарги

Заступниця глави МЗС України під час візиту до Перу наголосила на важливості перуанської участі в Глобальному саміті миру на найвищому рівні

Нетаньягу попереджає про можливість масштабних військових операцій на кордоні з Ліваном

У Вовчанську прикордонники відбили кілька позицій і взяли в полон окупанта, який 21 день переховувався від українських захисників

На півдні ворог втратив 156 осіб особового складу та 21 одиницю техніки, включно з двома ЗРГК "Панцир-С1"

Делегація України під час візиту до Мозамбіку домовилася про початок діяльності українсько-мозамбіцької Ділової ради - МЗС

Зеленський прибув до Катару, на порядку денному - питання повернення викрадених РФ українських дітей та двостороння співпраця

Понад 2 тис. об'єктів культурної інфраструктури України постраждали через агресію РФ - Мінкультури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА