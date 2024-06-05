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16:46 05.06.2024

Голова та члени МСЕК встановлюють інвалідність як уповноважені на виконання функцій держави - Верховний Суд

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Голова та члени МСЕК встановлюють інвалідність як уповноважені на виконання функцій держави - Верховний Суд

Голова та члени медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) є уповноваженими на виконання функцій держави в частині встановлення інвалідності, пояснюють у Верховному Суді.

"Як голова, так і члени медико-соціальних експертних комісій є особами, уповноваженими на виконання функцій держави в розумінні примітки до ст. 369-2 КК України", - інформує Верховний Суд у телеграм-каналі в середу, посилаючись на відповідне рішення Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду.

За інформацією суду, в касаційній скарзі сторона захисту стверджувала, що керівник і члени МСЕК є працівниками (лікарями) комунальних закладів охорони здоров'я та не є в розумінні примітки до ст. 369-2 КК України особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

"Факт встановлення особі групи інвалідності є юридично значущим і тягне за собою багато правових наслідків як соціального характеру, так і іншого характеру. Органи, уповноважені на встановлення цього факту, вочевидь діють від імені держави, оскільки реалізовують її функцію саме в частині встановлення інвалідності певній особі", - зазначено в повідомленні.

У суді наголошують, що держава завжди реалізовує свої функції через конкретні, створені нею органи або уповноважених нею осіб.

"Залежно від сфери прийняття рішення відповідні функції держави здійснюють створені для цього інституції. У частині встановлення факту інвалідності таким органом, який покликаний здійснювати функції держави, є медико-соціальні експертні комісії. Члени таких комісій приймають рішення від імені такої комісії, а отже в ході прийняття юридично значущих рішень комісії вони є особами, уповноваженими на виконання функцій держави", - пояснюють у Верховному Суді.

Теги: #верховний_суд

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