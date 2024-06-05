На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів за добу постраждали три людини

Фото: ДСНС

У ніч на 5 червня ЗС РФ обстріляли Козачу Лопань, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу пошкоджено три будинки, автомобіль", - написав Синєгубов у телеграм-каналі в середу.

За його словами, за минулу добу неодноразових ворожих обстрілів зазнали також Вовчанськ (горів автомобіль, постраждав чоловік, пізніше внаслідок скидання боєприпасу з FPV-дрона постраждала жінка). У Вовчанських Хуторах унаслідок обстрілу постраждав мирний житель.

Ворожий обстріл спровокував пожежу в Юрченковому (горів будинок, господарська будівля та гараж), у Кучерівці (горів кормоцех і господарчі споруди свиноферми) і Зарічному (загорілися три одноповерхові дерев'яні будинки, двоповерховий корпус і їдальня на території бази відпочинку). Крім того, в Юрченковому внаслідок обстрілу прямим влучанням зруйновано будинок і господарську споруду.