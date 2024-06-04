Міноборони України в партнерстві з Victory Drones запускає проєкт із рекрутингу операторів БПЛА

Міністерство оборони України в партнерстві з Victory Drones запускає проєкт із рекрутингу операторів БПЛА, безоплатне навчання відбуватиметься і онлайн, і офлайн.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, набір громадян, які бажають служити операторами БПЛА, відбуватиметься через Центри рекрутингу української армії. Стати оператором може будь-хто віком від 18 років навіть без схожого цивільного досвіду.

У відомстві пояснили, що достатньо звернутися в один із центрів рекрутингу, де допоможуть заповнити заявку й нададуть супровід усього процесу. Прийти і спробувати себе можна з повісткою про уточнення даних.

"Спочатку людина проходить курси онлайн. Якщо результат позитивний, переходить на інший етап. Тут вона вже безпосередньо спілкується з фахівцями Victory Drons, бере на себе зобов'язання після навчання потрапити в Збройні сили й займатися власне своєю професійною діяльністю. Зрештою, людина вчиться керувати БПЛА на полігонах і оформлюється на контракт. У рекрутингових центрах рекрутери доносять цю інформацію, після чого допомагають на всіх етапах кандидату", - розповів уповноважений представник Міноборони з рекрутингу Олексій Бежевець.

Партнер Міністерства оборони проєкт Victory Drons проводитиме фахове багатоетапне безкоштовне навчання і онлайн, і офлайн, яке в середньому триватиме місяць. На останньому етапі навчання кандидат розпочинає процес оформлення для проходження військової служби за контрактом в обраній військовій частині та направляється на проходження базової загальновійськової підготовки.

Опісля військовослужбовець офіційно підтверджує свої навички оператора БПЛА, отримує відповідний сертифікат і направляється для проходження служби до обраної військової частини за своїм фахом.

"Підготовка не обмежуватиметься лише професійними навичками пілота основних видів БПЛА. Вона включатиме в себе тактичну медицину, психологічну допомогу в стресових ситуаціях і саморегуляцію. Будемо обирати найкращих із кращих. Кожен фахівець, який пройде навчання, служитиме саме за цим фахом", - додав керівник підготовки Victory Drones Ігор Борохович.