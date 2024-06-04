У Нікопольському районі внаслідок обстрілів пошкоджено агрофірму та два інфраструктурні об'єкти - Дніпропетровська ОВА

Російські війська протягом дня завдали 14 ударів дронами-камікадзе і один раз обстріляли з артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"14 ударів дронами-камікадзе та артобстріл пережила протягом дня Нікопольщина. Окупанти тероризували Нікополь, Мирівську та Покровську громади", - написав він у телеграм-каналі у вівторок увечері.

За даними ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено агрофірму та два інфраструктурні об'єкти. Загиблих і постраждалих немає.