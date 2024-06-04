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13:42 04.06.2024

Останнім часом окупанти лізуть колонами на Часів Яр, застосовуючи велику кількість бронетехніки - ОСУВ "Хортиця"

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Останнім часом окупанти лізуть колонами на Часів Яр, застосовуючи велику кількість бронетехніки - ОСУВ "Хортиця"

Останнім часом окупанти лізуть колонами на Часів Яр, застосовуючи велику кількість бронетехніки, але ці спроби ворога безуспішні, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Противник не полишає спроб й активізував зусилля зі спроби оволодіти містом Часів Яр, продовжує наступальні дії на схід від міста. Українські захисники роблять усе можливе, щоб відтіснити російських окупантів. Останнім часом окупанти лізуть колонами на місто, застосовуючи велику кількість бронетехніки, але ці спроби безуспішні, адже ще на підході Сили оборони зустрічають їх вогнем, а залишки, що змогли дістатися околиць, просто добивають", - сказав Волошин.

Речник зазначив, що ворог намагається штурмувати Часів Яр у районі кварталу Новий і мікрорайону Канал. Також атакувальні дії були в напрямку Іванівського, Кліщіївки, Андріївки.

"Окупанти застосовують не тільки піхотні підрозділи, а все частіше застосовують механізовану складову: танки та бойові броньовані машини", - наголосив Волошин.

За його словами, вчора на часівоярівському напрямку українські захисники знищили 80 окупантів і ще 123 дістали поранення. Крім того, було знищено одну бронемашину "Тайфун-К", якою ворог намагався штурмувати.

Волошин також заявив, що ворожі втрати в семеро-восьмеро більші за українські.

Теги: #зсу #війна #осув_хортиця

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