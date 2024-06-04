Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині поранені чотири людини - голова ОВА

За минулу добу російські окупанти обстріляли 16 населених пунктів у Херсонській області, унаслідок обстрілу поранення дістали чотири людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Дніпровське, Велетенське, Станіслав, Томина Балка, Софіївка, Білозерка, Молодіжне, Берислав, Михайлівка, Золота Балка, Нововоронцовка, Милове та місто Херсон... Через російську агресію 4 людини дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Окупанти поцілили в житлові квартали населених пунктів регіону, зокрема пошкоджені 15 приватних будинків, навчальний заклад, дитячий садок, аптека, офісна будівля, газопроводи й територія агропідприємства, складське приміщення та приватні автомобілі.