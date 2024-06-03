Унаслідок авіаударів у с. Михайлівка загинули двоє людей, серед них - 12-річний підліток - Донецька ОВА

Унаслідок скидання керованих авіабомб у с. Михайлівка Новогродівської громади загинули двоє людей, одна дістала поранення, серед загиблих - дитина, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Дві людини загинули і одну поранено внаслідок обстрілу Михайлівки Новогродівської громади. Серед загиблих - 12-річний хлопчик", - ідеться в повідомленні Донецької ОВА з посиланням на Філашкіна в телеграм-каналі в понеділок.

Повідомляється, що вранці російські війська скинули на село керовану авіабомбу, а через півтори години повторили удар. Пошкоджено щонайменше п'ять будинків.

"Уже завтра Україна відзначатиме День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, - а сьогодні до цього сумного списку додалося ще одне ім'я", - наголосив Філашкін.