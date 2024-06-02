Окупанти обстріляли інфраструктуру в Шосткинському районі, жертв немає - обладміністрація

Російські окупанти обстріляли об'єкти інфраструктури в Шосткинському районі Сумської області в неділю, 2 червня, жертв і постраждалих немає.

"На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються. Попередньо люди не постраждали", - повідомляється на сторінці Сумської обласної військової адміністрації у фейсбуці в неділю.

Територія Шосткинського району Сумської області безпосередньо межує з Брянською областю РФ.