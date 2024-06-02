Події

18:56 02.06.2024

Окупанти обстріляли інфраструктуру в Шосткинському районі, жертв немає - обладміністрація

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Російські окупанти обстріляли об'єкти інфраструктури в Шосткинському районі Сумської області в неділю, 2 червня, жертв і постраждалих немає.

"На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються. Попередньо люди не постраждали", - повідомляється на сторінці Сумської обласної військової адміністрації у фейсбуці в неділю.

Територія Шосткинського району Сумської області безпосередньо межує з Брянською областю РФ.

Теги: #обстріл #сумська_область

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