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08:10 02.06.2024

Силами ППО вночі знищено 24 із 25 "шахедів", які атакували Україну

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Силами ППО вночі знищено 24 із 25 "шахедів", які атакували Україну

У ніч на 2 червня Силами протиповітряної оборони знищено 24 із 25 "шахедів", які атакували Україну, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму Телеграм-каналі.

"Російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою "Іскандер-К" із Криму в напрямку Харківської обл., зенітною керованою ракетою С-300 з окупованої Донеччини та 25-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з мису Чауда (Крим), районів Єйськ і Приморсько-Ахтарськ - рф", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що протягом ночі було збито 24 "шахеди" в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях.

Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил і мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучалися засоби радіоелектронної боротьби.

 

 

 

Теги: #ппо #зведення

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