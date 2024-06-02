Силами ППО вночі знищено 24 із 25 "шахедів", які атакували Україну

У ніч на 2 червня Силами протиповітряної оборони знищено 24 із 25 "шахедів", які атакували Україну, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму Телеграм-каналі.

"Російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою "Іскандер-К" із Криму в напрямку Харківської обл., зенітною керованою ракетою С-300 з окупованої Донеччини та 25-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з мису Чауда (Крим), районів Єйськ і Приморсько-Ахтарськ - рф", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що протягом ночі було збито 24 "шахеди" в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях.

Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил і мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучалися засоби радіоелектронної боротьби.