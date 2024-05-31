Події

18:57 31.05.2024

Через обстріл у Дробишевому загинула одна людина, троє поранені - Донецька ОВА

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Через обстріл у Дробишевому загинула одна людина, троє поранені - Донецька ОВА

Унаслідок обстрілу с. Дробишевого Краматорського району загинула щонайменше одна людина, троє дістали поранень, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше одна людина загинула й три поранені внаслідок обстрілу Дробишевого", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

Філашкін повідомив, що російські війська вранці чотири рази обстріляли - "повністю знищені чотири приватні будинки й чотири автомобілі, пошкоджені п’ять будинків, адмінбудівля та інші об'єкти".

Теги: #донецька_область #обстріл

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