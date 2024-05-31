Події

18:21 31.05.2024

Окупанти обстріляли Херсон, пошкоджено будівлю медзакладу, постраждалих немає - обладміністрація

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Окупанти обстріляли Херсон, пошкоджено будівлю медзакладу, постраждалих немає - обладміністрація

Будівля медичного закладу в Корабельному районі Херсона зазнала пошкоджень унаслідок обстрілу з боку російських окупантів у п'ятницю, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Сьогодні армія рф з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів атакувала Херсон. Під час чергового обстрілу Корабельного району снаряд влучив поблизу медичного закладу. Була пошкоджена будівля, вибите скло у вікнах. Люди налякані, але живі, ніхто не поранений", - написав Мрочко у фейсбуці.

Теги: #херсон #обстріл

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