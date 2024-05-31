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17:11 31.05.2024

Столтенберг очікує, що саміт НАТО у Вашингтоні зробить подальші кроки щодо наближення України до членства

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Столтенберг очікує, що саміт НАТО у Вашингтоні зробить подальші кроки щодо наближення України до членства

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що на саміті Альянсу у Вашингтоні буде зроблено подальші кроки щодо наближення України до членства, яке стане для країни основними гарантіями безпеки.

Про це він сказав у п'ятницю в Празі на пресконференції після неформального засідання міністрів закордонних справ країн-членів альянсу.

"Ми обговорили шлях України до членства в НАТО. Союзники згодні з тим, що майбутнє України - в НАТО. І ми сповнені рішучості зробити прогрес, прокладаючи цей шлях. Членство буде для України основними гарантіями безпеки: воно гарантуватиме тривалий мир і надасть стабільність, яка необхідна для відновлення. Ми працюємо над тим, як наблизити Україну до членства", - зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО висловив сподівання, що на саміті у Вашингтоні союзники "зможуть зробити подальші кроки". "Я також переконаний, що той факт, що ми найімовірніше створимо місію для надання підтримки Україні, також допоможе наблизити її до членства. Усе, що ми робимо разом з Україною, допоможе наблизитися до членства", - переконаний він.

Водночас Столтенберг уточнив, що в той час, як "союзники погодилися, що Україна має бути членом, час запрошення залежить від того, коли буде консенсус і коли будуть виконані відповідні умови".

Теги: #нато #столтенберг #саміт

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