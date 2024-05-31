ЗС України за добу ліквідували 1390 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 1390 осіб особового складу ворога, 18 танків, 22 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, 7 крилатих ракет, 55 БПЛА, 67 одиниць авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05. 24 були приблизно: особового складу - близько 507650 (+1390) осіб, танків - 7728 (+18) од, бойових броньованих машин - 14935 (+22) од, артилерійських систем - 13140 (+39) од, РСЗВ - 1088 (+0) од, засоби ППО - 815 (+0) од, літаків - 357 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10587 (+55) од, крилаті ракети - 2229 (+7), кораблі/катери - 27 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 17905 (+56) од, спеціальна техніка - 2164 (+11)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці в п'ятницю вранці.

Дані уточнюються.