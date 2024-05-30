Кличко: Сьогодні Київрада ухвалить рішення про фінансово-кредитну підтримку малого та середнього бізнесу, який працює у сфері виготовлення БПЛА

Київрада, як очікують, у четвер ухвалить рішення, яким встановить механізм фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу, що займається виготовленням і ремонтом безпілотних літальних апаратів, повідомив мер столиці Віталій Кличко на початку сесії Київради.

"Це важливе питання. І місто має робити те, що може в нинішніх умовах, для допомоги в оснащенні наших військових. Та підтримки підприємців, які працюють над тим, аби допомагати забезпечувати бійців необхідною технікою – зокрема, дронами. БПЛА сьогодні дуже потрібні на фронті. І ми постійно передаємо партії дронів нашим захисникам на фронт. Вчора, наприклад, від громади столиці передавали 92-й бригаді, наприкінці минулого тижня – 112-ій бригаді ТРО міста Києва. До того відвідував на фронті бійців кількох бригад і відвіз 350 дронів", - наводить висловлювання Кличка його пресслужба на офіційному сайті.

Він нагадав, що оснащення військові закуповують і за кошти, виділені рішеннями Київради - з бюджету столиці. Також захисники отримують БПЛА як благодійну допомогу (придбані, залучені за небюджетні гроші). Кличко зазначив, що столиця й надалі продовжить підтримувати військових і допомагати армії.