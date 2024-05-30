Окупанти за добу понад 380 разів ударили по Запорізькій області, є руйнування

Окупанти за добу близько 380 разів ударили по Запорізькій області, застосувавши БПЛА, реактивні системи залпового вогню й артилерію, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у четвер уранці.

"Протягом доби окупанти 379 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, 154 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 4 обстріли з РСЗВ накрили Роботине та Гуляйполе. 221 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Малих Щербаків і Нестерянки.

"Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.