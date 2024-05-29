Україна й Чилі поглиблюють співпрацю для повернення викрадених РФ українських дітей, повідомила пресслужба глави держави за підсумками візиту до Чилі делегації України.

"У межах інформаційної кампанії "Викрадені голоси", яка є частиною плану дій президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA, українська делегація на чолі з радницею - уповноваженою президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'єю Герасимчук відвідала Чилі. Візит організувало Міністерство закордонних справ України", - йдеться в повідомленні на сайті президента України в середу.

Повідомляється, що разом із послом України в Чилі Юрієм Дюдіним делегація зустрілася з представниками уряду, департаментів прав людини й Національного інституту молоді Міністерства соціального розвитку та сім'ї Чилі.

Герасимчук наголосила на важливості повернення додому українських дітей, яких викрала держава-агресор РФ. "Сьогодні у світі не існує глобальної системи безпеки дітей - саме це довели зламані долі українських дітей та їхні втрачені життя. Ми сподіваємося на підтримку всього світу в нашій боротьбі, адже йдеться не лише про наших дітей. Сьогодні це українські діти, а завтра це можуть бути діти будь-якої країни", - зазначила вона.

За словами посла Дюдіна, уряд Чилі вже готовий стати спостерігачем у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей. Він також висловив сподівання, що країна відіграватиме активну роль у роботі коаліції.