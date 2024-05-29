29 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 826 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 826 RUSSIAN AGRESSION

29 травня відзначають Міжнародний день Евересту, Міжнародний день миротворців ООН, День компосту, Всесвітній день здоров'я травної системи, Всесвітній день видри, Всесвітній день розсіяного склерозу.

Православна церква вшановує пам'ять мучениці Феодосії.

Міжнародний день миротворців ООН

Щорічно 29 травня весь світ відзначає Міжнародний день миротворців ООН. На відміну від міжнародних військових формувань, таких як НАТО, миротворці ООН не воюють у звичному розумінні цього слова. Вони воїни, які несуть із собою мир. У них є зброя, яку не застосовують, їхня мета - рятувати життя і відновлювати те, що було зруйновано.

Всесвітній день здоров'я травної системи

День здорового травлення привертає увагу громадськості до проблем, пов'язаних із хворобами шлунково-кишкового тракту, на частку яких припадає понад 30% випадків від загальної кількості хвороб людства.

Всесвітній день видри

Щорічно в останню середу травня відзначається екологічне свято - Всесвітній день видри. Це екологічне свято було започатковане Міжнародним фондом виживання видр і має на меті привернути увагу до важливості цих чарівних тварин для місцевих екосистем, а також підвищити обізнаність про загрози, з якими вони стикаються, і необхідність їх захисту.

Всесвітній день розсіяного склерозу

Щороку в останню травневу середу світ відзначає Всесвітній день розсіяного склерозу. Подію заснувала Міжнародна федерація товариств розсіяного склерозу.

Розсіяний склероз - це хронічне аутоімунне захворювання центральної нервової системи, що прогресує і вражає головний мозок, спинний мозок і зорові нерви. При РС імунна система людини атакує мієлінову оболонку, яка захищає нерви, передача імпульсів у мозку порушується, і виникають численні симптоми розсіяного склерозу.

Міжнародний день Евересту

Міжнародний день Евересту відзначають на честь першого успішного сходження на гору сера Едмунда Гілларі з Нової Зеландії та непальського шерпа Тензінга Норгая цього дня 1953 року.

Ще цього дня:

1900 - Компанія "Отіс" зареєструвала торгову марку "Ескалатор";

1928 - Фріц фон Опель на експериментальному автомобілі власної конструкції подолав рубіж швидкості 200 км/год;

1945 - У Норвегії за співпрацю з нацистами заарештували письменника, Нобелівського лауреата Кнута Гамсуна;

1953 - Людина вперше здолала найвищу точку планети - на вершину Джомолунгми (8 848 м) піднялися новозеландець Едмунд Персіваль Гілларі та шерп Норгей Тенцинг;

1964 - У Києві відкрили для відвідувачів найбільший у СРСР ботанічний сад;

1990 - 40 європейських держав, Європейський інвестиційний банк і Європейське економічне співтовариство уклали угоду про створення Європейського банку реконструкції та розвитку;

2003 - Форвард "Мілану" Андрій Шевченко виграв свій перший трофей за 4 роки, проведені в Італії, забивши останній гол у матчі з "Ювентусом" (фінал Ліги Чемпіонів; 3:2 на користь "Мілану");

2014 - Поблизу Слов'янська, після розвантаження продуктів харчування на 4-й блокпост і проведення ротації особового складу, повертаючись із району гори Карачун, був обстріляний із лісосмуги та підбитий терористами з ПЗРК вертоліт Мі-8МТ (борт "16") Нацгвардії України, на борту якого був генерал-майор Сергій Кульчицький. Під час падіння вибухнули паливні баки. Унаслідок події загинули 12 осіб.

Церковне свято

Свята мучениця Феодосія Тирська постраждала 307 року. 29 травня православна церква святкує перенесення її мощей до Константинополя, а пізніше до Венеції.

Одного разу, під час гоніння на християн, яке тривало вже п'ять років, сімнадцятирічна Феодосія підійшла до засуджених в'язнів-християн, що перебували в преторії. Був день Святої Пасхи, і мученики говорили про Царство Боже. Свята Феодосія просила їх пом'янути її перед Господом, коли вони постануть перед Ним. Воїни побачили, що дівчина вклонилася в'язням, узяли її і відвели до правителя Урвана.

Правитель змушував дівчину принести жертву ідолам, але вона відмовилася. Тоді святу піддали жорстоким тортурам, які вона мужньо перетерплювала. Дівчину з каменем на шиї кинули в море, але янголи вивели її з безодні. Тоді мученицю віддали на поталу звірам, а потім відсікли їй голову.

Уночі свята Феодосія з'явилася батькам, які намагалися вмовити свою дочку не йти на страждання, у світлому одязі, з вінцем на голові та сяючим золотим хрестом у руці й сказала: "Дивіться, ось якої великої слави ви хотіли мене позбавити!"

Іменини: Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Ян, Марія, Фаїна.