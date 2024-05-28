Ворог найактивніший на куп'янському та покровському напрямках, на останньому інтенсивність боїв збільшилася майже вдвічі - Генштаб ЗСУ

Ворог продовжує наступальні дії, найбільша активність спостерігається на покровському та куп'янському напрямках, від початку поточної доби відбулося 64 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, оприлюдненим у телеграм-каналі, станом на 14:00 окупанти продовжують обстрілювати артилерією прикордоння Чернігівської та Сумської областей, зокрема противник вів вогонь у напрямку Покровки, Іскрівщини, Баранівки та Великої Писарівки.

На харківському напрямку росіяни атакують із застосуванням керованих авіаційних бомб. Кількість бойових зіткнень на цьому напрямку від початку доби зросла до чотирьох, тривають бої в районі Стариці й Липців, де ворог використав сім КАБів. Також ворог скинув чотири КАБи на Нескучне.

На куп'янському напрямку збільшилася інтенсивність ворожих штурмових дій. Противник 12 разів атакував позиції ЗСУ біля Синьківки, Новоселівки, М'ясожарівки, Дружелюбівки та Твердохлібового. Сили оборони відбили вісім ворожих спроб просунутися вперед. Наразі тривають бої в районах Петропавлівки, Степового, Новоєгорівки та Невського.

На лиманському напрямку від початку доби зафіксовано вісім наступальних дій ворога, сім із них відбито. Триває бій поблизу Торського.

На краматорському напрямку противник намагається штурмувати за підтримки авіації, також активно застосовує некеровані авіаційні ракети в районі населеного пункту Північне. ЗСУ відбили чотири атаки, ще одна триває.

На покровському напрямку інтенсивність боїв збільшилася майже вдвічі, зафіксовано 15 бойових зіткнень. З них п’ять іще тривають поблизу Новоолександрівки, Калинового та Прогресу. Ворог обстріляв Костянтинівку некерованими авіаційними ракетами.

На времівському напрямку противник двічі атакував у районах Старомайорського та Роздольного. Сили оборони контролюють ситуацію.

На оріхівському напрямку відбулося три бойові зіткнення, ворог безуспішно намагався прорвати оборону ЗСУ біля Роботиного та Малих Щербаків.

На придніпровському напрямку противник сім разів намагався потіснити підрозділи Сил оборони неподалік Ольгівки та Нової Тягинки. Атакував із використанням п'яти КАБів. Триває бій біля Кринок.