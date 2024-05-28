Події

15:55 28.05.2024

Ворог найактивніший на куп'янському та покровському напрямках, на останньому інтенсивність боїв збільшилася майже вдвічі - Генштаб ЗСУ

2 хв читати
Ворог найактивніший на куп'янському та покровському напрямках, на останньому інтенсивність боїв збільшилася майже вдвічі - Генштаб ЗСУ

Ворог продовжує наступальні дії, найбільша активність спостерігається на покровському та куп'янському напрямках, від початку поточної доби відбулося 64 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, оприлюдненим у телеграм-каналі, станом на 14:00 окупанти продовжують обстрілювати артилерією прикордоння Чернігівської та Сумської областей, зокрема противник вів вогонь у напрямку Покровки, Іскрівщини, Баранівки та Великої Писарівки.

На харківському напрямку росіяни атакують із застосуванням керованих авіаційних бомб. Кількість бойових зіткнень на цьому напрямку від початку доби зросла до чотирьох, тривають бої в районі Стариці й Липців, де ворог використав сім КАБів. Також ворог скинув чотири КАБи на Нескучне.

На куп'янському напрямку збільшилася інтенсивність ворожих штурмових дій. Противник 12 разів атакував позиції ЗСУ біля Синьківки, Новоселівки, М'ясожарівки, Дружелюбівки та Твердохлібового. Сили оборони відбили вісім ворожих спроб просунутися вперед. Наразі тривають бої в районах Петропавлівки, Степового, Новоєгорівки та Невського.

На лиманському напрямку від початку доби зафіксовано вісім наступальних дій ворога, сім із них відбито. Триває бій поблизу Торського.

На краматорському напрямку противник намагається штурмувати за підтримки авіації, також активно застосовує некеровані авіаційні ракети в районі населеного пункту Північне. ЗСУ відбили чотири атаки, ще одна триває.

На покровському напрямку інтенсивність боїв збільшилася майже вдвічі, зафіксовано 15 бойових зіткнень. З них п’ять іще тривають поблизу Новоолександрівки, Калинового та Прогресу. Ворог обстріляв Костянтинівку некерованими авіаційними ракетами.

На времівському напрямку противник двічі атакував у районах Старомайорського та Роздольного. Сили оборони контролюють ситуацію.

На оріхівському напрямку відбулося три бойові зіткнення, ворог безуспішно намагався прорвати оборону ЗСУ біля Роботиного та Малих Щербаків.

На придніпровському напрямку противник сім разів намагався потіснити підрозділи Сил оборони неподалік Ольгівки та Нової Тягинки. Атакував із використанням п'яти КАБів. Триває бій біля Кринок.

 

Теги: #генштаб_зсу #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:58 28.05.2024
ЗС України за добу ліквідували 1460 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 1460 окупантів

00:21 28.05.2024
Українська авіація і ракетні війська завдали удару по 24 місцях скупчення противника - Генштаб ЗСУ

Українська авіація і ракетні війська завдали удару по 24 місцях скупчення противника - Генштаб ЗСУ

00:13 28.05.2024
На Лиманському, Сіверському, Курахівському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація залишається стабільно напруженою - Генштаб ЗСУ

На Лиманському, Сіверському, Курахівському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація залишається стабільно напруженою - Генштаб ЗСУ

00:07 28.05.2024
Генштаб ЗСУ: на Покровському, Куп'янському, Харківському та Времівському напрямках відбулося 42 бойові зіткнення

Генштаб ЗСУ: на Покровському, Куп'янському, Харківському та Времівському напрямках відбулося 42 бойові зіткнення

00:02 28.05.2024
Окупанти за добу завдали 2 ракетних і 43 авіаудари по Україні - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу завдали 2 ракетних і 43 авіаудари по Україні - Генштаб ЗСУ

20:01 27.05.2024
Генштаб ЗС України: Від початку доби загальна кількість атак російських військ на всій лінії фронту наблизилася до 80

Генштаб ЗС України: Від початку доби загальна кількість атак російських військ на всій лінії фронту наблизилася до 80

19:24 27.05.2024
Генштаб ЗС України: Найбільша інтенсивність боїв зберігається на покровському та харківському напрямках

Генштаб ЗС України: Найбільша інтенсивність боїв зберігається на покровському та харківському напрямках

12:02 27.05.2024
Ювенальні прокурори: 548 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Ювенальні прокурори: 548 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

11:37 27.05.2024
Війна знищила близько 30% потенціалу українського агросектору, 20% сільгоспземель - під окупацією - Мінагрополітики

Війна знищила близько 30% потенціалу українського агросектору, 20% сільгоспземель - під окупацією - Мінагрополітики

07:38 27.05.2024
Сили оборони за добу ліквідували 1150 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 1150 окупантів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Комітет ПАРЄ визнав стирання української культурної ідентичності інструментом війни РФ проти України - Кравчук

Помер засновник і голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко

Глави Міноборони ЄС обговорять можливість скасування заборони для України на застосування західної зброї по території РФ - Боррель

Зеленський: Відсутність Байдена на Саміті миру - це "не дуже сильне рішення, якому Путін буде аплодувати особисто. Причому стоячи"

Прем'єр Бельгії про майбутні поставки F-16 Україні: ЗСУ можуть їх використовувати на українській території

ОСТАННЄ

Окупанти вдарили по Харкову, виникла пожежа в гаражах - мер

Підтримка антарктичної програми є стратегічним питанням, і Україна продовжуватиме це робити - Лісовий

Ексначальника Одеського обласного ТЦК повторно затримали на виході із СІЗО й повідомили про нову підозру

Щорічне взяття на військовий облік громадян України чоловічої статі, які досягли 17-річного віку, не має стосунку до мобілізаційних заходів - роз'яснення

Комітет ПАРЄ визнав стирання української культурної ідентичності інструментом війни РФ проти України - Кравчук

Помер засновник і голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко

Унаслідок авіаудару по Олексієво-Дружківці на Донеччині постраждали три людини, серед них дитина - ОВА

Мінвідновлення презентувало методологію оцінки корупційних ризиків у роботі органів місцевого самоврядування

Де Кроо сподівається, що 14 пакет санкцій для РФ буде ухвалено до кінця головування Бельгії в ЄС

Найближчими днями в більшості областей України дощитиме - Укргідрометцентр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА