СБУ затримала 66-річну громадянку, яка передавала окупантам інформацію про позиції ЗСУ під Слов'янськом і закликала вбивати українських полонених

Співробітники Служби безпеки України затримали в Донецькій області місцеву жительку, яка шпигувала за пунктами базування Сил оборони України в районі міста Слов'янська.

"Вона обходила прифронтову місцевість, де намагалася виявити локації укріпрайонів і вогневих позицій артилерії ЗСУ. Також фігурантка "втемну" випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих під виглядом побутових розмов. Розвіддані месенджером пересилала своєму приятелю – зраднику з тимчасово захопленої частини області, який у складі окупаційних угруповань рф воює проти України. Отримані відомості він передавав кадровим військовим зі складу воєнної розвідки росії, які перебувають поблизу передової східного фронту", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ у вівторок.

Також під час розслідування стало відомо, що в спілкуванні з бойовиком-зрадником зловмисниця радила йому вбивати українських полонених замість обміну.

"Співробітники СБУ затримали зловмисницю в її власному будинку. Нею виявилася 66-річна ідеологічна прихильниця рашизму", - йдеться в повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Вона перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років в'язниці.