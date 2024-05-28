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09:54 28.05.2024

РФ може підписати угоду зі ЗС Судану про обмін зброї на логістичний центр у порту на Червоному морі - ISW

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РФ може підписати угоду зі ЗС Судану про обмін зброї на логістичний центр у порту на Червоному морі - ISW

РФ може підписати угоду з Суданськими збройними силами (СЗС) про обмін зброї на російський логістичний центр у Порт-Судані на Червоному морі, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні в понеділок.

"Помічник головнокомандувача СЗС Ясір Аль-Атта заявив 25 травня, що в найближчому майбутньому делегація СЗС відбуде в Росію для укладення угоди про обмін життєво важливої зброї та боєприпасів на російський логістичний центр у Порт-Судані. Аль-Атта охарактеризував планований російський хаб як "не зовсім військову базу", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що заступник міністра закордонних справ РФ, спецпредставник президента РФ в Африці та на Близькому Сході Михайло Богданов зустрівся з главою СЗВ Абдель Фаттахом аль-Бурханом та іншими суданськими офіційними особами під час дводенного візиту до Судану 28 і 29 квітня.

"ISW раніше підрахував, що Росія, можливо, переходить на іншу сторону в громадянській війні в Судані, щоб підтримати СЗС у прагненні придбати військово-морську базу на Червоному морі, і що російська підтримка СЗС принесе більшу користь Ірану завдяки узгодженню російської та іранської політики та стратегії в регіоні", - зазначено у зведенні.

Теги: #isw

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