Північна Корея заявляє про вибух у польоті останнього запущеного їй супутника

Північна Корея заявила, що її спроба запустити новий військовий розвідувальний супутник закінчилася невдачею в понеділок, коли в польоті вибухнув двигун нещодавно розробленої ракети, повідомляє агентство Reuters.

"Запуск нової ракети-носія із супутником закінчився невдачею, коли вона вибухнула в повітрі під час польоту першого ступеня", - заявив заступник генерального директора Національного управління аерокосмічних технологій Північної Кореї в повідомленні, переданому державними ЗМІ.

Як ідеться в повідомленні агентства, спроба була зроблена лише через кілька годин після того, як Пхеньян виступив із попередженням, що спробує запустити супутник до 4 червня, що стало б його другим супутником-шпигуном на орбіті.

Початковий аналіз показав, що причиною став нещодавно розроблений рідинно-паливний ракетний двигун, але наразі вивчаються й інші можливі причини, ідеться в повідомленні.

Офіційні особи Південної Кореї та Японії раніше повідомили, що запуск, схоже, був невдалим.

Північна Корея запустила снаряд за південною траєкторією біля свого західного узбережжя приблизно о 15:44 за Києвом, повідомили в Об'єднаному комітеті начальників штабів (JCS) Південної Кореї.

У штабі заявили, що виявили велику кількість уламків ракети в морі вже через дві хвилини після запуску.

Об'єкт, запущений Північною Кореєю, зник над Жовтим морем, повідомив журналістам головний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі.