Події

18:54 27.05.2024

На Харківщині через лісову пожежу, спровоковану ворожими обстрілами, детонують боєприпаси, залишені окупантами під час відступу

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У Високобірському лісництві (Балаклійський район Харківської області) через ворожі обстріли виникла пожежа, яка зі свого боку спричинила детонацію боєприпасів, залишених окупантами під час відступу у 2022 році.

"Боєприпаси спрацювали внаслідок лісової пожежі, що виникла через російські обстріли. Пожежа виникла у Високобірському лісництві, горять щонайменше 7 гектарів хвойної підстилки", - повідомили у пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації.

У пресслужбі зазначили, що рятувальники гасять пожежу. Жителів прилеглих населених пунктів просять зберігати спокій.

Теги: #боєприпаси #харківщина

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