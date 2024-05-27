Мережа "Епіцентр" виплатить по 1 млн грн сім'ям загиблих у Харкові - заява компанії

Сім'ї всіх загиблих під час удару російських окупантів по торговельному центру мережі будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" у Харкові в суботу отримають по 1 млн грн, повідомляється в пресрелізі, поширеному департаментом зв'язків із громадськістю компанії в понеділок.

"Усі витрати на поховання компанія візьме на себе. Сім'ям, де залишаються неповнолітні діти, "Епіцентр" виплачуватиме допомогу на кожну дитину в розмірі 10 тис. грн на місяць до досягнення 18 років. Усім постраждалим буде надано повне медичне забезпечення, компенсовано витрати на лікування та реабілітацію", - йдеться в повідомленні.

У компанії висловили слова подяки співробітникам, які попри загрозу своєму життю допомагали вивести людей із охопленої полум'ям будівлі, рятувальникам, пожежникам і правоохоронцям, що боролися за кожне життя.

За даними "Епіцентру", під час ворожого удару по торговельному центру загинуло щонайменше двоє співробітників компанії, ще вісім вважалися зниклими безвісти. Також невідомою була доля чотирьох промоутерів, які працювали в торговому залі. Водночас, за останніми даними, загальна кількість загиблих від удару по гіпермаркету сягнула 17, поранених - 48, безвісти зниклими залишаються п'ятеро.