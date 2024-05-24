На сумському напрямку оборону побудовано ефективно, сил і засобів для стримування ворога в разі його наступу достатньо - Генштаб

Оборона на сумському напрямку побудована ефективно, враховані всі прорахунки, які були на харківському напрямку, заявив представник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України полковник Ігор Прохоренко.

"Що стосується сумського напрямку, на сьогодні у нас дуже ефективно побудована там оборона, враховані всі прорахунки, що були на харківському напрямку. Достатньо маємо сил і засобів, щоб стримати противника, якщо він розпочне наступальні дії на цьому напрямку", - сказав Прохоренко на брифінгу в Києві в п'ятницю.

У свою чергу на харківському напрямку, як наголосив полковник, противника зупинено, по ньому завдається вогневе ураження, успіху росіяни не мають.