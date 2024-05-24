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18:38 24.05.2024

Генштаб ЗСУ: Уже сертифіковано 10 засобів "окопної РЕБ", більшість - українського виробництва

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Генштаб ЗСУ: Уже сертифіковано 10 засобів "окопної РЕБ", більшість - українського виробництва

Один із головних пріоритетів керівництва Збройних сил України - розвиток радіоелектронної боротьби, зокрема, на сьогодні сертифіковано 10 засобів "окопної РЕБ", ще 10 - проходять процес сертифікації, заявив начальник Головного управління радіоелектронної боротьби та кібербезпеки Генерального штабу Збройних сил України полковник Іван Павленко.

"Що стосується найцікавішої теми - так званих засобів радіоелектронної боротьби ближньої дії, або їх ще називають "окопною РЕБ". Це лише одна з ніш радіоелектронної боротьби, насправді їх дуже багато. Радіоелектронна боротьба поширюється, починаючи від космічних систем і закінчуючи найпростішими і невеликими засобами. На сьогодні у нас кодифіковано близько 10 засобів. Більшість - це саме українські виробники", - сказав Павленко на брифінгу в Києві.

Полковник також повідомив, що наразі відбуваються заходи з кодифікації ще близько 10 засобів. За його словами, "це засоби вже другого покоління, тому що розвиток у цьому напрямі відбувається безперервно".

"Буквально кожні 3-4 місяці відбувається якась зміна: з'являються нові протоколи передачі даних, з'являються нові частотні діапазони. Усе це потребує дуже швидкої реакції наших виробників. Скажу відверто, це дуже складно. На сьогодні держава не може повністю забезпечити потреби наших військовослужбовців зазначеними засобами", - зазначив начальник Головного управління радіоелектронної боротьби та кібербезпеки.

Павленко висловив подяку волонтерам, які надають ці засоби для ЗСУ. "Водночас ми працюємо, тому і кількість, і якість зазначених засобів безперервно зростає", - зазначив він.

Полковник наголосив, що йдеться не лише про засоби радіоподавлення, а й про засоби виявлення ворожих БпЛА. Він наголосив, що дуже багато засобів, які були ефективні 2 роки тому, на сьогодні вже не використовуються.

"За останній рік кількість засобів БпЛА літакового типу зросла втричі. Кількість засобів FPV-дронів зросла в чотири рази. Ми розуміємо, що це не зупиниться, ця тенденція розвиватиметься. Тому правильне застосування засобів РЕБ та їх координування дуже важливе", - сказав Павленко.

За його словами, керівництво ЗСУ приділяє дуже велику увагу розвитку радіоелектронної боротьби. Зокрема, зростає кількість підрозділів РЕБ.

Також запроваджено додатковий курс із радіоелектронної та кіберборьби для того, щоб українські військовослужбовці мали щонайменше базові знання в цій сфері.

Теги: #генштаб_зсу

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