Під час реформи Генштабу ЗСУ його штатну чисельність планують зменшити на 60%

Реформа Генерального штабу Збройних сил України дасть змогу посилити ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ, штатну чисельність Генштабу планують знизити на 60%, повідомив начальник Головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Євген Острянський.

"У лютому-березні цього року в Генеральному штабі було проведено функціональне обстеження, за результатами якого ухвалено рішення про оптимізацію штатної чисельності деяких структурних підрозділів та органів військового управління. Цей процес включає розформування низки військових організаційних структур, формування нових, а також проведення оптимізації вже наявних. Зазначені заходи дадуть змогу усунути дублювання функцій, а також зменшити штатну чисельність на 60 відсотків", - сказав він на брифінгу в Києві в п'ятницю.

Острянський зазначив, що розформовано буде із цього лише 25%, а 35% буде передано іншим видам і родам ЗСУ.

Він зазначив, що за рахунок особового складу, що вивільняється, планується доукомплектувати органи управління оперативного і тактичного рівнів, а також бойові військові частини. Це, у свою чергу, дасть змогу здійснювати ротації підрозділів і частин, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні бойових дій.

"Ми розуміємо, що в умовах війни насамперед мають посилюватися ті структури та органи управління, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ. Наразі основний акцент на їх комплектування, підготовку особового складу", - наголосив начальник Головного управління оборонного планування Генштабу.

Крім того, Острянський нагадав, що тривають заходи з удосконалення структури ЗСУ, серед яких і формування Командування Сил безпілотних систем Збройних сил України.