Росіяни протягом дня значно активізувалися на краматорському напрямку - Генштаб ЗСУ

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Протягом п'ятниці, 24 травня, російські окупанти значно активізували дії на краматорському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Одразу до 12 зросла кількість штурмових дій агресора на краматорському напрямку. Ворог атакує в районах Кліщіївки, мікрорайону Новий біля Часового Яру, а також Андріївки, де бойове зіткнення триває. По Північному ворог застосував некеровані авіаракети", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

На харківському напрямку, в прикордонній смузі, російські окупанти проводили штурмові дії від Плетенівки в напрямку Тихого. Ще два бойові зіткнення тривають у Вовчанську. Загальна кількість боїв за напрямком зараз становить 11.

На куп'янському напрямку ворожі наступальні спроби найбільш інтенсивні, але і втрачає агресор чимало. Загалом від початку доби відбулося вже 18 боїв. Протягом дня тут знешкоджено вбитими та пораненими 56 окупантів. Уражено російський танк і самохідну гармату "Гіацинт". Тривають шість бойових зіткнень.

На лиманському напрямку окупанти проводили ще один безуспішний штурм, третій за добу.

На сіверському напрямку російська авіація вдарила трьома керованими авіабомбами по місту Сіверськ Донецької області.

На покровському напрямку відбуваються три бойові зіткнення. Від початку доби їх уже 12.

"Ситуація контрольована, українські воїни дають гідну відсіч окупантам. Противник зосереджує штурми зокрема на Новоселівці Першій, підтримуючи наступ авіацією. По цьому населеному пункту було задіяно вже сім КАБів, ще двох таких авіаударів завдано по Воздвиженці", - зазначають у Генштабі.

На курахівському напрямку кількість бойових зіткнень не змінилася. По два КАБи російські терористи запускали в райони населених пунктів Водяне і Костянтинівка.

На придніпровському напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень. Один із боїв на лівобережжі Дніпра триває.

На решті напрямків обстановка істотних змін не зазнала.

"Українські війська завдають противнику вогневого ураження, вживають всіх необхідних заходів для недопущення прориву нашої оборони. Також працює наша авіація та ударні безпілотні системи", - наголосили в Генштабі.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/14881