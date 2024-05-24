Події

17:24 24.05.2024

Росіяни протягом дня значно активізувалися на краматорському напрямку - Генштаб ЗСУ

2 хв читати
Росіяни протягом дня значно активізувалися на краматорському напрямку - Генштаб ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Протягом п'ятниці, 24 травня, російські окупанти значно активізували дії на краматорському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Одразу до 12 зросла кількість штурмових дій агресора на краматорському напрямку. Ворог атакує в районах Кліщіївки, мікрорайону Новий біля Часового Яру, а також Андріївки, де бойове зіткнення триває. По Північному ворог застосував некеровані авіаракети", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

На харківському напрямку, в прикордонній смузі, російські окупанти проводили штурмові дії від Плетенівки в напрямку Тихого. Ще два бойові зіткнення тривають у Вовчанську. Загальна кількість боїв за напрямком зараз становить 11.

На куп'янському напрямку ворожі наступальні спроби найбільш інтенсивні, але і втрачає агресор чимало. Загалом від початку доби відбулося вже 18 боїв. Протягом дня тут знешкоджено вбитими та пораненими 56 окупантів. Уражено російський танк і самохідну гармату "Гіацинт". Тривають шість бойових зіткнень.

На лиманському напрямку окупанти проводили ще один безуспішний штурм, третій за добу.

На сіверському напрямку російська авіація вдарила трьома керованими авіабомбами по місту Сіверськ Донецької області.

На покровському напрямку відбуваються три бойові зіткнення. Від початку доби їх уже 12.

"Ситуація контрольована, українські воїни дають гідну відсіч окупантам. Противник зосереджує штурми зокрема на Новоселівці Першій, підтримуючи наступ авіацією. По цьому населеному пункту було задіяно вже сім КАБів, ще двох таких авіаударів завдано по Воздвиженці", - зазначають у Генштабі.

На курахівському напрямку кількість бойових зіткнень не змінилася. По два КАБи російські терористи запускали в райони населених пунктів Водяне і Костянтинівка.

На придніпровському напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень. Один із боїв на лівобережжі Дніпра триває.

На решті напрямків обстановка істотних змін не зазнала.

"Українські війська завдають противнику вогневого ураження, вживають всіх необхідних заходів для недопущення прориву нашої оборони. Також працює наша авіація та ударні безпілотні системи", - наголосили в Генштабі.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/14881

 

Теги: #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:31 24.05.2024
Бронювання за списками, які надійшли на погодження до Генштабу ЗСУ до 10 травня, здійснюється за погодженням Генштабу - Кабмін

Бронювання за списками, які надійшли на погодження до Генштабу ЗСУ до 10 травня, здійснюється за погодженням Генштабу - Кабмін

14:58 24.05.2024
Генштаб ЗСУ: Сили оборони України зупинили російські війська на харківському напрямку

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України зупинили російські війська на харківському напрямку

14:19 24.05.2024
Кількість бойових зіткнень на фронті перевищила 50, ворог відновив високу інтенсивність атак на покровському напрямку - Генштаб

Кількість бойових зіткнень на фронті перевищила 50, ворог відновив високу інтенсивність атак на покровському напрямку - Генштаб

07:30 24.05.2024
За добу Сили оборони ліквідували 1240 окупантів, 42 артсистеми та один літак

За добу Сили оборони ліквідували 1240 окупантів, 42 артсистеми та один літак

21:17 23.05.2024
Кількість ворожих атак на фронті зросла до 79, окупанти авіаударами зрівнюють із землею Вовчанськ

Кількість ворожих атак на фронті зросла до 79, окупанти авіаударами зрівнюють із землею Вовчанськ

18:36 23.05.2024
За поточну добу окупанти 53 рази намагалися просунутися вперед, найбільше - на куп'янському та покровському напрямках - Генштаб ЗСУ

За поточну добу окупанти 53 рази намагалися просунутися вперед, найбільше - на куп'янському та покровському напрямках - Генштаб ЗСУ

11:31 23.05.2024
За минулу добу на фронті було 143 зіткнення, від початку доби ще 28 - Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті було 143 зіткнення, від початку доби ще 28 - Генштаб ЗСУ

07:55 23.05.2024
Ворог за добу втратив 1330 людей

Ворог за добу втратив 1330 людей

20:29 22.05.2024
Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 105

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 105

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у Харкові відвідав місце удару по поліграфкомплексу

У КРОПИВНИЦЬКОМУ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Для підготовки Харкова та області до осінньо-зимового періоду буде виділено 4 млрд грн - нарада в Зеленського

Зеленський провів у Харкові нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону

СБУ заочно повідомила про підозру Валентину Матвієнко, яка сприяє війні РФ проти України

ОСТАННЄ

У Києві на станціях метро тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою - КМДА

Після ракетної атаки в Кропивницькому районі без постраждалих і руйнувань - попередні дані ОВА

Під час наступу на Вовчанськ РФ задіяла підрозділи "Африканського корпусу" - британська розвідка

Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні

Газ із РФ тепер не є життєво важливим для Італії - італійський міністр

Держкіно закликає міжнародну та українську спільноту припинити будь-яку співпрацю з російськими й афілійованими компаніями

США і Захід повинні прискорити і збільшити надання допомоги, щоб Україна якнайшвидше досягла перемоги у війні, - Помпео

Зеленський у Харкові відвідав місце удару по поліграфкомплексу

На Кіровоградщині працює ППО - обладміністрація

Україна здійснила всі чотири законодавчі кроки для початку переговорів про вступ до ЄС - Жовква

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА