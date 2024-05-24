Під час наступу на Вовчанськ РФ задіяла підрозділи "Африканського корпусу" - британська розвідка

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Під час наступу на Вовчанськ Харківської області разом зі своїми регулярними військами Росія задіяла підрозділи "Африканського корпусу" міноборони РФ, повідомляють у британській розвідці.

"Протягом останнього тижня під час наступу на Вовчанськ на півночі Харкова поряд із регулярними російськими військами та підрозділами "Шторм-З" було задіяно підрозділи "Африканського корпусу" МО РФ", - ідеться у звіті, опублікованому в соцмережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в п'ятницю.

Африканський корпус Міноборони РФ було створено в грудні 2023 року, він налічує понад 2 тис. регулярних солдатів і офіцерів, а також досвідчених найманців, багато з яких раніше служили в ПВК "Вагнер". Зазначається, що, найімовірніше, раніше загони Африканського корпусу було розгорнуто в Сирії, Лівії, Буркіна-Фасо і Нігері.

У британській розвідці вважають, що російське Міноборони перекинуло загони Африканського корпусу до кордону з Україною у квітні 2024 року в рамках підготовки до наступу на Харківщину.

"Цілком імовірно, що Росія посилює свою війну в Україні ресурсами, які раніше були спрямовані в Африку", - наголошується в повідомленні.