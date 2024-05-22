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18:49 22.05.2024

Регламент ЄС про доходи з активів РФ передбачає їх вилучення раз на 2 роки - публікація

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Регламент ЄС про доходи з активів РФ передбачає їх вилучення раз на 2 роки - публікація
Фото: elements.envato.com

Доходи від заморожених російських активів, призначені для України, перераховуватимуться до бюджету Євросоюзу раз на два роки, ідеться в постанові Ради ЄС про їх використання, яку опубліковано в середу в "Офіційному журналі" союзу.

Напередодні, перед засіданням Ради ЄС, яка ухвалила цей регламент, глава МЗС Бельгії, що головує в ньому, Аджа Лябіб заявила, що 2024 року "приблизно EUR3 млрд мають стати доступними до липня" для України.

Постанова набуває чинності 23 травня, повідомляють у публікації. Рада додала її до чинних економічних санкцій ЄС щодо РФ.

Згідно з документом, з 15 лютого 2024 року і доти, доки зберігатимуться обмежувальні заходи щодо Росії, залишки грошових коштів, що являють собою російські суверенні активи і резерви, що накопичуються "винятково внаслідок обмежувальних заходів", мають обліковуватися окремо. Чистий прибуток, отриманий від цих залишків, із 15 лютого 2024 року, має реєструватися окремо.

99,7% від чистого прибутку з доходів на ці активи мають перераховуватися до бюджету ЄС, і він залишається в його розпорядженні. "Не може бути відчужений шляхом розподілу у вигляді дивідендів або в будь-якій іншій формі на користь акціонерів або будь-якої третьої сторони", - йдеться в документі.

Суми виплачуватимуться центральним депозитарієм ЄС раз на два роки і підлягатимуть використанню для подальшої військової підтримки України через Європейський фонд миру, а також для збереження потенціалу української оборонної промисловості та потреб відбудови країни в рамках програм ЄС. Через Європейський фонд миру піде 90%, за програмами ЄС - 10%.

До 10% від прибутку із заморожених активів центральний депозитарій може тимчасово утримувати для покриття своїх "витрат, ризиків і збитків". Якщо ці суми не будуть використані протягом п'яти років на відповідні цілі, їхню долю буде визначено після консультації з Єврокомісією і, якщо знадобиться, з Європейським центральним банком з урахуванням розвитку подій в Україні.

Теги: #рада_єс #активи_рф

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