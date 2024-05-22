На Львівському залізничному вокзалі відкрився інформаційний пункт рекрутингу української армії, де співробітники "Укрзалізниці" надаватимуть базову інформацію про систему рекрутингу й адреси центрів набору.

Як повідомляє Міністерство оборони України, інформаційний пункт працюватиме з 8 ранку до 21.00 сім днів на тиждень.

Як зазначив начальник Львівського залізничного вокзалу Роман Сенишин, Львів - головний транспортний хаб країни, де "сходяться шляхи понад 11 000 людей щодня".

"Тут не роздаватимуть повістки, а лише консультуватимуть громадян. Аналогічний інформаційний пункт рекрутингу вже два тижні працює на Центральному залізничному вокзалі Києва. За цей період його послугами користувалися сотні людей", - зазначили в Міноборони.

У львівському Центрі рекрутингу української армії очікують, що після відкриття інформаційного пункту потік людей зросте ще більше, та звертають увагу, що охочих долучитися до Сил оборони щодня більшає.

"У Львівському центрі рекрутингу української армії за понад три місяці роботи вже було більше ніж 1 тис. 300 відвідувачів, у роботі документи на оформлення майже 400 осіб, 30 громадян уже на різних стадіях залучені до служби в ЗСУ. Потік охочих щодня збільшується", - сказала рекрутерка Центру рекрутингу української армії Галина Піскорська.

Інформація про рекрутинг доступна за посиланням: https://recruiting.mod.gov.ua/index.html