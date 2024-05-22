Події

18:26 22.05.2024

На Львівському залізничному вокзалі відкрився інформаційний пункт рекрутингу української армії

1 хв читати

На Львівському залізничному вокзалі відкрився інформаційний пункт рекрутингу української армії, де співробітники "Укрзалізниці" надаватимуть базову інформацію про систему рекрутингу й адреси центрів набору.

Як повідомляє Міністерство оборони України, інформаційний пункт працюватиме з 8 ранку до 21.00 сім днів на тиждень.

Як зазначив начальник Львівського залізничного вокзалу Роман Сенишин, Львів - головний транспортний хаб країни, де "сходяться шляхи понад 11 000 людей щодня".

"Тут не роздаватимуть повістки, а лише консультуватимуть громадян. Аналогічний інформаційний пункт рекрутингу вже два тижні працює на Центральному залізничному вокзалі Києва. За цей період його послугами користувалися сотні людей", - зазначили в Міноборони.

У львівському Центрі рекрутингу української армії очікують, що після відкриття інформаційного пункту потік людей зросте ще більше, та звертають увагу, що охочих долучитися до Сил оборони щодня більшає.

"У Львівському центрі рекрутингу української армії за понад три місяці роботи вже було більше ніж 1 тис. 300 відвідувачів, у роботі документи на оформлення майже 400 осіб, 30 громадян уже на різних стадіях залучені до служби в ЗСУ. Потік охочих щодня збільшується", - сказала рекрутерка Центру рекрутингу української армії Галина Піскорська.

Інформація про рекрутинг доступна за посиланням: https://recruiting.mod.gov.ua/index.html

Теги: #укрзалізниця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:57 17.05.2024
УЗ повідомила про навмисний підпал релейної шафи на Одещині

УЗ повідомила про навмисний підпал релейної шафи на Одещині

17:09 14.05.2024
УЗ запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків

УЗ запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків

17:18 08.05.2024
УЗ відновила залізничні колії в Херсоні, пошкоджені внаслідок ранкової атаки РФ

УЗ відновила залізничні колії в Херсоні, пошкоджені внаслідок ранкової атаки РФ

08:33 08.05.2024
РФ знову атакувала "Укрзалізницю", є пошкодження

РФ знову атакувала "Укрзалізницю", є пошкодження

11:57 07.05.2024
На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до ЗСУ

На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до ЗСУ

21:18 03.05.2024
Уряд продовжив на 1 місяць термін дії відстрочки від призову співробітникам "Укрзалізниці"

Уряд продовжив на 1 місяць термін дії відстрочки від призову співробітникам "Укрзалізниці"

10:21 26.04.2024
"Укрзалізниця" скасувала зміни в русі поїздів, запроваджені через обстріли Харківщини

"Укрзалізниця" скасувала зміни в русі поїздів, запроваджені через обстріли Харківщини

00:55 26.04.2024
"Укрзалізниця" тимчасово змінить рух приміських потягів через обстріл Харківщини

"Укрзалізниця" тимчасово змінить рух приміських потягів через обстріл Харківщини

19:37 25.04.2024
"УЗ" стала об'єктом масових атак росіян: у Донецькій області загинуло троє залізничників

"УЗ" стала об'єктом масових атак росіян: у Донецькій області загинуло троє залізничників

13:20 20.04.2024
"Укрзалізниця" повертає "Інтерсіті+" в Одесу в тестовому режимі

"Укрзалізниця" повертає "Інтерсіті+" в Одесу в тестовому режимі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ексзаступника голови Офісу президента підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн - САП

Генштаб ЗСУ: На середину дня найактивніші бойові дії тривають на куп'янському та покровському напрямках, найгарячіше - в районі Новоолександрівки

80% учнів в Україні мають постійний доступ до освітнього процесу в умовах війни - дослідження

Морські дрони СБУ Sea Baby оснастили системами "Град", що підвищило їх ефективність, - джерело

ЗС України за добу ліквідували 1300 окупантів - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Вибори у Великій Британії можуть відбутися на початку липня

Уряд Італії збільшив фінансування українським студентам

Унаслідок ворожих обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено агрофірму, житловий будинок - голова ОВА

Регламент ЄС про доходи з активів РФ передбачає їх вилучення раз на 2 роки - публікація

Президент Чилі підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

Блокування трибуни парламенту суперечить регламенту Верховної Ради - рішення погоджувальної ради

Система освітлення в Києві продовжує працювати в режимі посиленої економії - КМДА

За 10 років у Києві оновили та створили 570 парків і скверів - Кличко

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 12, серед поранених 16-річний підліток - прокуратура

Албанія буде представлена на Саміті миру - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА