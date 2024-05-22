На куп'янському напрямку ситуація напружена, на харківському - ворог тисне в районі Липців - Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00 середи ворог продовжує докладати основних зусиль на куп'янському та покровському напрямках, на харківському - тиснути в районі Липців, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На харківському напрямку загарбники і далі тиснуть у районі Липців. Наші воїни також проводять активні дії. Загальна кількість боєзіткнень зросла до восьми. Додався ще один авіаудар по Вовчанську", - йдеться у зведенні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Зазначається, що на куп'янському напрямку ситуація напружена, відбувається 22 бойових зіткнення в районах восьми населених пунктів. Противник втратив 106 осіб в особовому складі, знищено по дві одиниці БМП, БТР і автомобільної техніки.

На лиманському напрямку триває один бій, ЗСУ відбили п'ять ворожих атак.

На краматорському напрямку ворог вісім разів намагався покращити своє тактичне становище, а також завдав ракетного удару в районі Новомиколаївки та скинув керовану авіабомбу біля Шумів.

На покровському напрямку тривають 12 бойових зіткнень у районах Новоолександрівки, Прогреса, Соловйового, Сокола та Уманського. Сили оборони відбили вже шість атак, знищено 68 окупантів, ще 140 - поранено. Інформація про уражену військову техніку уточнюється.

На курахівському напрямку загальна кількість бойових зіткнень зросла до десяти. Втрати ворога становлять 81 особу пораненими та вбитими. Знищено російський танк, ще два - пошкоджено.

На придніпровському напрямку відбито чотири атаки ворога в районі села Кринки.