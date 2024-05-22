У Харкові вже шість постраждалих - мер
У Харкові зростає кількість постраждалих після удару, завданого збройними силами РФ, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Кількість постраждалих зросла до шести", - написав Терехов у телеграм-каналі.
У Харкові зростає кількість постраждалих після удару, завданого збройними силами РФ, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Кількість постраждалих зросла до шести", - написав Терехов у телеграм-каналі.
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