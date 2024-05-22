Унаслідок пожежі в с. Дитятки загинула родина

У вівторок увечері в приватному житловому будинку в с. Дитятки Вишгородського району Київської області сталося загоряння на загальній площі 98 кв. м, внаслідок якого загинула сім'я з трьох осіб, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Учора ввечері в приватному житловому будинку в с. Дитятки виникла пожежа. Полум'ям було охоплено житловий будинок, площею орієнтовно 98 кв.м. Під час роботи вогнеборці виявили трьох загиблих 1973, 1978 і 2015 років народження", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Рятувальники ліквідували пожежу, її причини встановлюють.