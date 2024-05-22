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06:31 22.05.2024

22 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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22 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 819 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 819 RUSSIAN AGRESSION

22 травня відзначають Міжнародний день біологічного різноманіття, Всесвітній день готів.

Православна церква вшановує пам'ять мученика Василіска.

Міжнародний день біологічного різноманіття

Головне завдання Міжнародного дня біологічного різноманіття - звернути увагу громадськості на проблему безповоротного зникнення на Землі багатьох представників флори і фауни.

На Конференції ООН з довкілля та сталого розвитку, що відбулася 1992 року в Ріо-де-Жанейро, світовій громадськості запропонували насамперед звернути увагу на збереження біологічного різноманіття - як живих видів, так і екологічних систем.

У зв'язку з цим, було ухвалено Конвенцію про біологічне різноманіття, і сьогодні її сторонами є близько 200 держав. Цілі, яких прагнуть країни, що приєдналися до Конвенції, очевидні: збереження біологічного розмаїття живих видів та екологічних систем, стале використання компонентів біологічного розмаїття та отримання вигод від використання генетичних ресурсів.

Всесвітній день готів

З ініціативою проведення Дня виступив 2009 року британський ді-джей Cruel Britannia, який організував шоу-програму готичної музики на популярному британському радіо BBC Radio 6 Music. Вона проходила в рамках тижневої серії програм, присвячених різним субкультурам. Захід мав успіх, тоді й вирішено було створити Всесвітній день готів, який відбуватиметься щороку. І якщо в перший рік його святкували лише у Великій Британії, то вже за кілька років свято здобуло популярність і в інших країнах Європи та Америки.

Головна мета Дня - дати можливість представникам готичної субкультури заявити про себе і розповісти про різні аспекти "свого світу", такі як музика, мода і мистецтво.

Ще цього дня:

1861 - Відбулося перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі над Дніпром у Каневі;

1919 - У Києві в церкві святого Миколая відбулося перше богослужіння українською мовою, через що цей день "неофіційно" став днем народження Української Автокефальної Православної Церкви;

1931 - Розпочала свою діяльність Українська академія аграрних наук;

1971 - Відбувся виступ Анатолія Лупиноса біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Києві та арешт оратора;

1979 - Похорон Володимира Івасюка на Личаківському цвинтарі у Львові, який переріс у масову акцію протесту;

1995 - У Львові було створено Всеукраїнське педагогічне товариство імені Григорія Ващенка;

2009 - СБУ порушила кримінальну справу за фактом Геноциду в Україні 1932-1933 років (за ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України - "Геноцид");

2014 - біля міста Волноваха стався напад бойовиків ДНР на блокпост української 51-ї механізованої бригади. 16 українських військових загинули, 32 травмовані;

2014 - Біля міста Рубіжне, внаслідок бою з проросійськими бойовиками, українська 30-та механізована бригада зазнала втрат і відступила. 3 українських військових загинули, 7 поранено.

Церковне свято

Василіск був християнським святим і мучеником, який постраждав за свою віру через гоніння на християн під час правління імператора Максиміана Галерія (305 - 311 роки). Василіск був племінником святого мученика Феодора Тирона і постраждав разом зі своїми братами Клеоніком і Євтропієм.

Василіска засудили до смерті в Команах Понтійських, де його тримали у в'язниці. Перед стратою у нього було видіння, в якому Господь обіцяв йому свою допомогу і передрік мученицьку смерть.

Іменини: Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Теодор, Федір, Яків, Софія.

Теги: #церковне_свято #цей_день #22травня #іменини

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