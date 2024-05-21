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17:21 21.05.2024

Глава МЗС Німеччини: Зеленський є законним і легітимним президентом України

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Глава МЗС Німеччини: Зеленський є законним і легітимним президентом України
Фото: https://www.facebook.com/abaerbock

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила, що ФРН вважає Володимира Зеленського законним президентом України і назвала "низькою грою" російські наративи про нібито його нелегітимність після 21 травня.

"Україна хоче жити у вільній, не окупованій країні. Єдиний, хто проти - російський президент, який напав на Україну, й у такий спосіб унеможливлює проведення виборів. Зрозуміло, що Володимир Зеленський є правомірним легітимним президентом України. Ті завдання, які стоять перед нами, ми вирішуватимемо разом", - сказала вона на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві у вівторок.

Міністерка зазначила, що в конституціях багатьох країн прописана неможливість проведення виборів під час воєнного стану.

"Це дуже низька гра: що саме ті, хто розпочали війну й унеможливили вибори, виносять світові наратив про начебто нелегітимність президента, оскільки він начебто не переобирався", - наголосила Бербок.

Вона запевнила також, що Німеччина продовжуватиме допомагати Україні в процесі проведення реформ.

Теги: #бербок

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