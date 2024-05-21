Запобіжний захід для заступника міністра агрополітики Дмитрасевича збережено - Апеляційна палата

Апеляційна палата залишила без змін запобіжний захід заступнику міністра аграрної політики та продовольства Маркіяну Дмитрасевичу, повідомляє пресслужба палати.

"Сьогодні, 21 травня 2024 року, Апеляційна палата розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) від 9.05.2024 про застосування до заступника міністра аграрної політики та продовольства України запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 20 млн 287 тис. 600 грн", - ідеться в повідомленні пресслужби в телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що після розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу адвокатів, а постанову слідчого судді ВАКС - без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Зазначену особу підозрюють у пособництві заволодінню земельними ділянками на Сумщині загальною площею близько 2,5 тис. га, вартістю 291 млн грн, а також пособництві у незакінченому замаху на заволодіння землею, площею близько 3,3 тис. га ще на 190 млн грн (у ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України).

Нагадаємо, 10 травня 2024 року у цьому кримінальному провадженні Апеляційна палата залишила без змін запобіжний захід колишньому міністру агрополітики та продовольства України Миколі Сольському.

Раніше повідомлялося, що термін дії запобіжного заходу для Дмитрасевича - до 7 липня 2024 року включно. За версією слідства, до ймовірної схеми його залучив Сольський. За даними ЗМІ, Дмитрасевич готував проєкти судових рішень, за якими встановлювали відсутність права постійного користування земельними ділянками у держпідприємств "Іскри" та "Надії". Дмитрасевич також надсилав Сольському довідки по конкретних судових справах, у яких був окремий розділ із назвою "прохання", наприклад, відкласти розгляд, зупинити провадження, відмовити в позові повністю тощо. Слідство вважає, що такі схеми із землею могли відбуватися і в інших областях, зокрема, Рівненській, Одеській, Кіровоградській, Чернігівській та на Закарпатті.