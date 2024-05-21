Події

11:50 21.05.2024

Від початку доби відбулося 37 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація на покровському напрямку - Генштаб

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Від початку доби відбулося 37 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація на покровському напрямку - Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Станом на 10:30 вівторка на лінії фронту вже відбулося 37 бойових зіткнень, зі свого боку сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля в таврійському, донецькому та слобожанському операційних районах із метою зриву планів ворога з просування до Донецької, Луганської та частини Харківської областей, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Уже сьогодні відбулося 37 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 514 обстрілів позицій наших військ, у тому числі – 21 з РСЗВ. Ворог завдав одного авіаудару із застосуванням керованої авіабомби. Також російські загарбники задіяли 63 дрони-камікадзе. Крім того, сьогодні ворог застосував по позиціях наших військ 34 FPV-дрони", - йдеться у зведенні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

На харківському напрямку українські захисники відбивають атаку противника в напрямку населеного пункту Липці, ситуація контрольована, втрат позицій не допущено.

На куп'янському напрямку від початку доби відбулося чотири бойових зіткнення. Сили оборони успішно відбили ворожу атаку в напрямку Іванівки, тривають бої в районах Синьківки та Берестового.

На Сіверському напрямку українські військові відбивають атаки противника в районах Виїмки та Роздолівки, ситуація контрольована, втрат позицій не допущено.

На краматорському напрямку від початку доби ворог п'ять разів намагався покращити тактичне положення, зі свого боку ЗСУ відбили три атаки. Бойові дії тривають у районах Кліщіївки та Андріївки.

На покровському напрямку наразі найгарячіша ситуація. Від початку доби відбувалося 11 ворожих атак. Окупанти продовжують наступати в напрямках населених пунктів Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Сєвєрне та Нетайлове. Українські захисники вживають заходів для стабілізації ситуації на одній з ділянок.

На курахівському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районах Красногорівки та Побєди. Ситуація під контролем Сил оборони.

Від початку доби ЗСУ відбили чотири ворожі спроби просунутися на времівському напрямку в районі населеного пункту Старомайорське. Втрат українських позицій не допущено.

 

Теги: #генштаб_зсу #війна

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