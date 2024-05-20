Події

07:05 20.05.2024

Президент Італії нагадав про важливість підтримки України у війні з РФ

1 хв читати
Президент Італії нагадав про важливість підтримки України у війні з РФ

Президент Італії Серджо Маттарелла у своїй промові до 80-ї річниці битв при Монте-Кассіно, які були одним із етапів просування союзницьких військ до Риму 1944 року, наголосив на важливості підтримки України.

Текст його промови опубліковано на офіційному сайті глави італійської держави.

Маттарелла висловив подяку учасникам тих подій і делегаціям союзницьких країн, чиї військові були задіяні в італійській кампанії, зокрема Польщі.

У другій половині промови італійський лідер наголосив, що повномасштабний напад Росії на Україну став для Європи нагадуванням про жахливі трагедії 20 століття і своєрідним закликом докласти зусиль для захисту миру, свободи та верховенства права від зазіхання диктаторів.

"З цього випливає зобов'язання підтримувати незалежність України та захист її народу. Ефективна співпраця ЄС у питаннях оборони, у тісній синергії з НАТО - це елемент гарантування колективної безпеки та відновлення міжнародного правопорядку", - зазначив Маттарелла.

Потім він додав, що Європі належить зробити серію важливих виборів для "майбутнього, яке убезпечить нас від помилок, яких припускалося людство протягом історії".

 

 

 

Теги: #підтримка #італія #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:01 20.05.2024
Можлива загибель Раїсі може мати серйозні наслідки для Ірану, вважають в Інституті вивчення війни

Можлива загибель Раїсі може мати серйозні наслідки для Ірану, вважають в Інституті вивчення війни

19:32 19.05.2024
ЗС України за минулий тиждень зміцнили позиції на Харківщині та ефективно протистоять ворогу під Часовим Яром

ЗС України за минулий тиждень зміцнили позиції на Харківщині та ефективно протистоять ворогу під Часовим Яром

19:14 19.05.2024
ЄС уважно стежить за ситуацією навколо приземлення вертольота президента Ірану - Мішель

ЄС уважно стежить за ситуацією навколо приземлення вертольота президента Ірану - Мішель

20:00 18.05.2024
Федоров виступив на підтримку бронювання для Glovo, Visa, Favbet Tech та інших компаній IT-сектору

Федоров виступив на підтримку бронювання для Glovo, Visa, Favbet Tech та інших компаній IT-сектору

21:48 15.05.2024
Стефанчук і Ердоган обговорили звільнення військовополонених і цивільних, утримуваних РФ

Стефанчук і Ердоган обговорили звільнення військовополонених і цивільних, утримуваних РФ

20:25 15.05.2024
Зеленський замінив Еміне Джапарову на Ірину Боровець на посаді голови Нацкомісії України у справах ЮНЕСКО - указ

Зеленський замінив Еміне Джапарову на Ірину Боровець на посаді голови Нацкомісії України у справах ЮНЕСКО - указ

13:19 09.05.2024
Дух Європи живе в кожному місті України - Мецола

Дух Європи живе в кожному місті України - Мецола

01:56 09.05.2024
Країни НАТО не мають наміру розміщувати свої війська в Україні - Столтенберг

Країни НАТО не мають наміру розміщувати свої війська в Україні - Столтенберг

19:04 08.05.2024
Посольство Італії в Україні відновило видачу декларацій відповідності українських документів про освіту

Посольство Італії в Україні відновило видачу декларацій відповідності українських документів про освіту

20:45 07.05.2024
У Києві відбулася координаційна зустріч між посольством Італії, офісом AICS та італійськими гуманітарними організаціями

У Києві відбулася координаційна зустріч між посольством Італії, офісом AICS та італійськими гуманітарними організаціями

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог за добу втратив 1400 осіб

Президент і міністр закордонних справ Ірану загинули в авіакатастрофі

У Харківській області 20 травня оголошено Днем жалоби

Велика Британія передала Україні 80 ракет ППО, понад 1 млн боєприпасів, дрони та системи розмінування

Графіки погодинних відключень введуть для всіх регіонів України в понеділок

ОСТАННЄ

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, вісім поранених

Ворог атакував Полтавську та Дніпропетровську область БПЛА

На Львівщину залетіли три ворожі БПЛА, усі ліквідовані - Козицький

ППО в ніч на п'ятницю знищила 29 ворожих "шахедів" у межах чотирьох областей

Ворог за добу втратив 1400 осіб

Президент і міністр закордонних справ Ірану загинули в авіакатастрофі

Російські війська за добу 378 разів ударили по Запорізькій області, є поранений і руйнування

Американський корабель New Shepard стартував у суборбітальний політ з екіпажем із шести туристів

Ситуація на фронті напружена, але контрольована

Окупанти обстріляли 13 громад Сумської області за добу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА