Президент Італії нагадав про важливість підтримки України у війні з РФ

Президент Італії Серджо Маттарелла у своїй промові до 80-ї річниці битв при Монте-Кассіно, які були одним із етапів просування союзницьких військ до Риму 1944 року, наголосив на важливості підтримки України.

Текст його промови опубліковано на офіційному сайті глави італійської держави.

Маттарелла висловив подяку учасникам тих подій і делегаціям союзницьких країн, чиї військові були задіяні в італійській кампанії, зокрема Польщі.

У другій половині промови італійський лідер наголосив, що повномасштабний напад Росії на Україну став для Європи нагадуванням про жахливі трагедії 20 століття і своєрідним закликом докласти зусиль для захисту миру, свободи та верховенства права від зазіхання диктаторів.

"З цього випливає зобов'язання підтримувати незалежність України та захист її народу. Ефективна співпраця ЄС у питаннях оборони, у тісній синергії з НАТО - це елемент гарантування колективної безпеки та відновлення міжнародного правопорядку", - зазначив Маттарелла.

Потім він додав, що Європі належить зробити серію важливих виборів для "майбутнього, яке убезпечить нас від помилок, яких припускалося людство протягом історії".