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18:50 18.05.2024

У Дніпропетровській області громадянин напав на військовослужбовця ТЦК, розпочато кримінальне провадження - Сухопутні війська ЗСУ

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У Дніпропетровській області громадянин напав на військовослужбовця ТЦК, розпочато кримінальне провадження - Сухопутні війська ЗСУ

У м. Синельникове Дніпропетровської області громадянин здійснив збройний напад на військовослужбовця ТЦК і СП, правоохоронці розпочали кримінальне провадження, повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України.

"Сьогодні, 18 травня, у місті Синельникове під час проведення військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів із оповіщення військовозобов’язаних цивільний громадянин вчинив озброєний напад із застосуванням холодної зброї (ножа) на сержанта Збройних Сил України.У результаті нападу військовослужбовець РТЦК та СП отримав ножове поранення руки. Постраждалому надали всю необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Військовослужбовці оперативно поінформували правоохоронні органи, співробітники Національної поліції затримали нападника.

"Відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство. Після остаточної кваліфікації злочину підозрюваному загрожує суворе покарання", зазначається в повідомленні.

У Сухопутних військах нагадали, що посадові особи ТЦК і СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов'язаних, відповідно до законодавства є спеціальними суб'єктами, які виконують службові обов'язки під час правового режиму воєнного стану. У зв'язку з чим перешкоджання діяльності військовослужбовців матиме наслідки.

"Особовий склад ТЦК та СП, включно з їх ротами охорони – укомплектовані переважно військовослужбовцями, які втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах", - зазначили в повідомленні.

Теги: #кримінальне_провадження

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