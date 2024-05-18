В одному з районів Полтавської області в результаті атаки дронів пошкоджено енергетичну інфраструктуру

У ніч на 18 травня в одному з районів Полтавської області внаслідок атаки дронів пошкоджено енергетичну інфраструктуру, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін у суботу вранці.

"Росіяни продовжують атакувати Полтавщину. Вночі ворожі БПЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини. Обійшлося без постраждалих", - написав голова ОВА у своєму телеграм-каналі.