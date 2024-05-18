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02:56 18.05.2024

Кабмін затвердив низку постанов щодо мобілізації

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Кабмін затвердив низку постанов щодо мобілізації

Кабінет міністрів затвердив низку постанов щодо деяких питань мобілізації. Зокрема, вніс зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Про що свідчить постанова від 16 травня 2024 р. № 558, опублікована на сайті уряду.

Крім того, Кабінет міністрів затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Відповідну постанову від 16 травня 2024 р. № 560 також розміщено на сайті уряду.

Зокрема, згідно з постановою № 560, відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більше ніж на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України. У разі продовження строку проведення мобілізації перевірка підстав у військовозобов'язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, крім підстав, зазначених у пункті 2 частини першої, пунктах 3, 4, 5 частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", здійснюється за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Для продовження строку дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов'язаний з виданням Указу Президента України про продовження строку проведення мобілізації подає (направляє) на розгляд комісії заяву в паперовій або електронній формі, зокрема, у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста.

У разі неможливості провести перевірку у військовозобов'язаного підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє про необхідність надання відповідних підтверджувальних документів.

Також, згідно з текстом постанови, військовозобов'язані, які звернулися до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

У разі прийняття комісією рішення про відмову в наданні відстрочки військовозобов'язаний, який підлягає призову на військову службу під час мобілізації, направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби. Військовозобов'язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов'язані приймаються на військову службу за контрактом.

Як повідомлялося, у суботу, 18 травня, набув чинності Закон про мобілізацію (про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку).

 

Теги: #кабмін #україна #мобілізація

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