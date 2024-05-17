Окупанти за день обстріляли десять прикордонних громад Сумської області

Протягом дня російські окупанти з різних видів зброї обстріляли десять прикордонних громад Сумської області, зафіксовано понад 180 вибухів, повідомила обласна військова адміністрація в телеграм-каналі станом на 21.00 п'ятниці.

"Протягом дня росіяни здійснили 44 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 183 вибухи. Обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - зазначається в повідомленні.

За даними ОВА, за день близько 40 вибухів було зафіксовано у Великописарівській громаді - мінометні обстріли (12 вибухів), обстріли зі ствольної артилерії (18 вибухів), АГС (10 вибухів).

Ще 34 вибухи було в Білопільській громаді - ворог гатив із мінометів (4 вибухи), скидання з БпЛА вибухових пристроїв типу ВОГ (10 вибухів), обстріл з АГС (14 вибухів) та СПГ (6 вибухів).

Також серед найбільш обстріляних громад були: Середина-Будська - росіяни скинули 21 міну і з БпЛА вибуховий пристрій (1 вибух), також зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи), удар дроном-камікадзе типу FPV (1 вибух). Юнаківська громада - обстріли зі ствольної артилерії (6 вибухів) і мінометів (19 вибухів). А також Есманська громада - мінометні обстріли (17 вибухів).