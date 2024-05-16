У Нікопольському районі внаслідок обстрілів є руйнування інфраструктурних об'єктів, зокрема енергетичних - ОВА

Російські війська протягом дня 10 разів атакували Нікопольський район із застосуванням важкої артилерії і дронів-камікадзе, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Нікопольщина. Її ворог протягом дня атакував 10 разів. Застосовував важку артилерію та скеровував дрони-камікадзе. Поцілив по райцентру, де пошкодив приватний будинок, господарську споруду та інфраструктурний об'єкт. Наслідки вечірніх обстрілів ще уточнюємо", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Повідомляється, що обстрілу зазнали Марганецька, Мирівська та Покровська сільські громади. "Там росіяни пошкодили дві оселі та господарську споруду. Артобстрілами пошкоджено енергетичний об'єкт і чотири лінії електропередачі. В одному з населених пунктів без електрики залишилася майже тисяча родин. Фахівці вже працюють - лагодять", - інформував Лисак.