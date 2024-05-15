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15:01 15.05.2024

ЗСУ частково витіснили окупантів із Вовчанська, ворог атакує на куп'янському та покровському напрямках - Генштаб ЗСУ

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ЗСУ частково витіснили окупантів із Вовчанська, ворог атакує на куп'янському та покровському напрямках - Генштаб ЗСУ

Сили оборони відбили наступальні дії російських окупантів у районі міста Вовчанська Харківської області, частково витіснили ворожі сили з населеного пункту, тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 13:30 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, дані щодо втрат противника уточнюються.

"На харківському напрямку зафіксовано три бойових зіткнення. Противник намагається атакувати в напрямку Липців. Ворожа авіація завдала два удари по районах населених пунктів Липці та Мала Данилівка.... На куп’янському напрямку бойові дії відбувалися в районах Стельмахівки, Синьківки, Берестового, Новоєгорівки, Піщаного та М’ясожарівки. Загалом відбито 18 ворожих атак, наші воїни стримують натиск загарбників", - ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, від початку доби противник зосереджує найбільші зусилля на куп'янському та покровському напрямках, ЗСУ тримають оборону, завдаючи ворогові втрат у живій силі й техніці, подекуди проводять контрнаступальні дії. Найбільше ворожих атак було на покровському напрямку: тут українські військові відбили 19 штурмових дій окупантів. На оріхівському напрямку від початку доби відбулося 15 бойових зіткнень.

На північному напрямку окупанти здійснили шість безуспішних атак, ситуація контролюється силами оборони. На краматорському напрямку кількість спроб росіян штурмувати українські позиції зросла до трьох, ЗСУ вживають заходів для поліпшення тактичного положення на окремих ділянках. На курахівському напрямку українські війська відбили п'ять атак загарбників. На придніпровському напрямку біля Кринок відбулося три бойових зіткнення.

На торецькому напрямку противник завдав двох авіаударів у районах Дружби та Північного, на курахівському - в районі Антонівки, на покровському - біля Новоолександрівки.

Як повідомлялося, станом на 11:30 ЗСУ на куп'янському напрямку відбили одну атаку противника, вісім бойових зіткнень тривали. На покровському напрямку було на той час відбито дві атаки, тривало одне бойове зіткнення. На харківському напрямку активних дій окупанти тоді ще не проводили.

Теги: #генштаб_зсу #харківська_область

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