Міноборони підвищило вимоги до якості та різноманітності продуктів харчування для ЗСУ

Міністерство оборони затвердило зміни до Каталогу харчування Збройних сил України, спрямовані на підвищення якості харчування військовослужбовців.

"Наші військові – ключовий фактор оборони країни. Збалансоване харчування гарантує їхню бойову готовність та здатність виконувати завдання в будь-яких умовах. Зміни в каталозі ще раз доводять нашу мету забезпечити якісними продуктами ЗСУ", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков, якого цитує пресслужба Міноборони в середу.

Повідомляється, що пропозиції щодо змін у Каталозі харчування розроблено спільно з Державним оператором тилу. Зазначається, що "новації сприятимуть покращенню якості харчування військовослужбовців. Зокрема, перелік доповнений різними видами спецій, круп, риби та консервів. Крім того, консервовані фрукти будуть частково змінені на свіжі. До деяких категорій продуктів прописано додаткові вимоги. Наприклад, борошно, макарони, рибні консерви та ковбаси – лише найвищої якості".