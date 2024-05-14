Події

07:39 14.05.2024

Двоє постраждалих унаслідок удару по Київському району Харкова

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Двоє постраждалих унаслідок удару по Київському району Харкова

У Київському районі Харкова внаслідок ранкового ворожого удару окупантів постраждали двоє людей, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 6:30 окупанти завдали удару по Київському району Харкова. Унаслідок обстрілу УМПБ Д-30 постраждали 2 людини: чоловік 52 роки і жінка 66 років - гостра реакція на стрес, надано допомогу на місці", - ідеться в його телеграм-каналі.

Також, за його словами, зруйновано три гаражі і три пошкоджено. Ще одне влучення зафіксовано на відкритій території.

Інформація щодо пошкоджень уточнюється, додав глава ОВА.

Як повідомлялося раніше, російські війська вранці у вівторок вдарили по Київському району Харкова, наслідки з'ясовують, повідомив мер Ігор Терехов.

 

Теги: #харків #поранені #удар

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