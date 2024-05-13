Події

08:11 13.05.2024

Ворог обстріляв 11 громад Херсонської області

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Ворог обстріляв 11 громад Херсонської області
Фото: Фб Прокудіна

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, є руйнування житла та інфраструктурних об'єктів, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у понеділок уранці.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Садове, Станіслав, Антонівка, Велетенське, Берислав, Новоберислав, Михайлівка, Львів, Ольгине та місто Херсон. Також ворог завдав ракетного удару по Високопільській громаді", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 приватні будинки. Було зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури та стільникову вежу.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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