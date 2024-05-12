Із прикордоння Харківської області за два дні евакуйовано понад 4,5 тис. жителів

Понад дві доби триває евакуація мешканців прикордонних населених пунктів Харківської області, життю і здоров'ю яких загрожують постійні обстріли з боку російських окупантів, повідомляють у телеграм-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій у неділю.

"Наразі з прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів області спільними зусиллями евакуйовано вже понад 4500 мешканців", - ідеться в повідомленні.

За даними відомства, евакуацію проводять під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації, силами підрозділів Національної поліції та ДСНС у співпраці з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування, волонтерами. Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад сповіщають населення про необхідність евакуюватися, після чого супроводжують їх до проміжних евакопунктів.